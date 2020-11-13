اعتقال قيادي داعشي في الانبار

2020/11/13 | 15:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت قيادة عمليات الانبار، اعتقال قيادي داعشي في المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان انه “تم تنفيذ بعملية استباقية نوعية وفق معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار”>

وأضاف البيان أن “مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة تمكنت وبالتعاون مع الفوج الاول لواء المشاة ٣٩ للفرقة من إلقاء القبض على احد الارهابيين في منطقة البو علي الجاسم بالأنبار”>

وأشار البيان إلى أن “الملقى القبض عليه؛ هو مسؤول التسليح والعتاد لما يسمى بقاطع الجزيرة، لافتا إلى أنه من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ ارهاب”.

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