الاستخبارات العسكرية تطيح بـ'الارهابي' المسؤول عن التسليح والعتاد في جزيرة الانبار

2020/11/13 | 15:03 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الجمعة، عن الاطاحة بـ"الارهابي" المسؤول عن عمليات التسليح والعتاد في جزيرة الانبار.

وقالت المديرية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "تكثيفا لجهودها المتضمنة ملاحقة ما تبقى من فلول داعش الارهابي وبعملية استباقية نوعية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون الفوج الاول لواء المشاة ٣٩ للفرقة من القاء القبض على احد الارهابيين في منطقة البو علي الجاسم بالانبار".

واضافت المديرية، أن "الارهابي هو مسؤول التسليح والعتاد لما يسمى بقاطع الجزيرة، وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة الرابعة مون قانون مكافحة الإرهاب".





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