أعضاء في الكونغرس يحثون بايدن على وقف المساعدات العسكرية لأذربيجان

2020/11/13 | 15:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

حث أعضاء من الكونغرس، جو بايدن، على "إعادة توجيه" السياسة الأمريكية فيما يتعلق بالأوضاع في قره باغ، ووقف المساعدات العسكرية لأذربيجان.

وبعث أعضاء الكونغرس الأمريكي، آدم شيف، وفرانك بيلون، وجاكي سبير، برسالة بهذا الشأن إلى جو بايدن، الذي وصفته وسائل الإعلام بأنه الفائز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وبحسب رسالة أعضاء الكونغرس، فإن "أرمينيا وافقت على وقف إطلاق النار بوساطة روسية من أجل تجنب الفظائع الجماعية ضد السكان المدنيين الأرمن، ولكن على حساب خسائر فادحة".

وجاء في الرسالة التي نشرت على موقع شيف فى الإنترنت: "بينما نرحب بالسلام، نشعر بقلق عميق حيال العواقب قصيرة وطويلة المدى لهذه الاتفاقية، التي لا تحدد الوضع القانوني النهائي لقره باغ".

وبحسب أعضاء الكونغرس، فإن الإدارة الأمريكية الجديدة ستحتاج إلى "وقف المساعدات العسكرية لأذربيجان التي بلغ إجمالي قيمتها على مدى العامين الماضيين أكثر من 100 مليون دولار"، وكذلك يجب استئناف المفاوضات داخل مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والمساهمة في "تحديد الوضع المستقبلي لقره باغ بطريقة تضمن الحق في تقرير المصير".

المصدر: روسيا اليوم

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