حراك لمحافظ البصرة ظاهره

2020/11/13 | 15:13 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأشعل محافظ البصرة أسعد العيداني، المخاوف في مواقع التواصل الاجتماعي بعد تحرك أخير أجراه يتعلق بقضية مقتل المتظاهر عمر فاضل، عقب تمكن القوات الأمنية من اعتقال قاتله وهو نقيب في إحدى التشكيلات الأمنية في المحافظة.

قال العيداني إن النقيب الذي قتل المتظاهر عمر فاضل لم يقصد استهدافه بل كان نتيجة خاطئة لحالة غضب

وأظهر مقطع فيديو رصده "ألترا عراق"، استقبال العيداني مجموعة من شيوخ العشائر والوجهاء من مختلف الأطياف في محافظة البصرة، ليؤكد على أن "الضابط النقيب لم يكن قاصدًا قتل عمر واستهدافه لكونه من طائفة معينة"، إشارة إلى أصول عمر فاضل التي تعود إلى محافظة الأنبار، والذي تربى في كنف أخواله في البصرة منذ الصغر بعد وفاة والده.

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والكاظمي يعلن اعتقال القاتل

وبحسب مقطع الفيديو فإن العيداني كشف عن اجراء اتصالات بوجهاء محافظة الأنبار ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، معتبرًا أن عمر فاضل والنقيب كلاهما أبناء محافظة، وأن الأخير "لم يقصد استهدافه بل كان مقتل المتظاهر عمر فاضل نتيجة خاطئة لحالة غضب".

كلام العيداني فجر ردود فعل غاضبة في مواقع التواصل الإجتماعي، والذي اعتبره عدد من الناشطين والفاعلين في ساحات الاحتجاج، خطوة نحو "ضياع دماء عمر فاضل"، وأن التحرك الأخير للعيداني، يكشف عن توجه لإرسال وفدًا لعشيرة عمر فاضل في الأنبار، للتنازل عن الدعوة ضد الضابط الذي فتح النار على عمر وأرداه قتيلًا.

وكتب الأكاديمي والفاعل البارز في الاحتجاجات بمحافظة النجف، فارس حرّام في تدوينة رصدها "ألترا عراق"، أن "أسعد العيداني يرسل للأنبار وفدًا من شيوخ ووجهاء البصرة للقاء عشيرة الشهيد عمر فاضل الذي استشهد في البصرة قبل أيام، مع تسجيلات فيديوية نُشرت في وسائل التواصل الاجتماعي حول الموضوع، والمغزى المعلن هو "تطييب خاطر" أسرته وعشيرته.

وأضاف أنه "على طريقة مشية أسعد العيداني للأنبار، نحتاج 700 مشية ياخذها رئيس الوزراء السابق والحالي إلى 700 عائلة وعشيرة، حتى تقوم 700 عائلة بالتنازل عن حقها عن سقوط 700 شهيد، ومن ثم بعد سقوط الدعاوى عن 700 شهيد، يطلع 700 قاتل ويرجعون لحياتهم الطبيعية".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اعتقال قاتل المتظاهر عمر فاضل، مؤكدة في بيان أن "قاتل المتظاهر عمر فاضل هو ضابط برتبة نقيب منسوب لقيادة شرطة محافظة البصرة".

وأوضحت أن "ما فعله هذا الضابط هو تصرف شخصي، وستتخذ الإجراءات القانونية كافة بحقه".

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