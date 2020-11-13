الاستخبارات العسكرية تقبض على ’مسؤول التسليح والعتاد’ في جزيرة الأنبار

2020/11/13 | 15:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت الاستخبارات العسكرية، الجمعة، القبض على ’مسؤول التسليح والعتاد’ في جزيرة الأنبار.



وذكر بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (13 تشرين الثاني 2020)، أنه "تكثيفا لجهودها المتضمنة ملاحقة ما تبقى من فلول داعش الارهابي وبعملية استباقية نوعية، نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة بالتعاون مع الفوج الاول لواء المشاة ٣٩ للفرقة من إلقاء القبض على احد الارهابيين في منطقة البو علي الجاسم بالانبار وهو مسؤول التسليح والعتاد لما يسمى بقاطع الجزيرة".

وأضاف البيان أن "المقبوض عليه هو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

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