انتهاء أزمة منتخب السلة ويغادر الأحد لتركيا

2020/11/13 | 15:18 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]يغادر منتخب السلة إلى تركيا صباح يوم الأحد المقبل للدخول بمعسكر تدريبي تحضيرا للنافذة الثانية للقارة أسيا والمقررة أن تقام في العاصمة البحرينية المنامة.

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