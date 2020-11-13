تسجيل 2690 اصابة جديدة بكورونا في عموم العراق

2020/11/13 | 15:29 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة والبيئة اليوم الجمعة، تسجيل قرابة 2700 اصابة جديدة و48 حالة وفاة بفيروس كورونا في عموم مناطق ومدن العراق خلال الساعات الـ24 الماضية ليكون عدد المتوفين في البلاد 11580.

وقالت الوزارة في اعلان الموقف الوبائي الرسمي، انها سجلت 2690 اصابة بالجائحة ليرتفع معه إجمالي الاصابات الى 514496.

واشارت الوزارة الى اكتساب 2628 مريضا بالوباء الشفاء التام ليصل عدد المتعافين الى 441856.

PUKmedia وزارة الصحة والبيئة

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