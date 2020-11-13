2020/11/13 | 15:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | الصحة: تسجيل 2690 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 2628 حالة و48 وفاة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | الصحة: تسجيل 2690 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 2628 حالة و48 وفاة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | الصحة: تسجيل 2690 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 2628 حالة و48 وفاة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).