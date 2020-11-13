الأمانة العامة: شمول ضحايا الاحتجاجات بامتيازات مؤسسة الشهداء

2020/11/13 | 15:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، شمول ضحايا الاحتجاجات المطالبين بالحقوق المدنية والسياسية ممن قتلوا خلال التظاهرات بامتيازات مؤسسة الشهداء.

المتحدث باسم الأمانة حيدر مجيد قال في تصريح، إن مشروع قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء الذي أقره مجلس الوزراء، يشمل كل من ضحى بحياته نتيجة مشاركته في التظاهرات السلمية أو بسببها أو بسبب مطالبته بالحقوق ابتداء من الأول من تشرين الأول عام ألفين وتسعة عشر ولغاية الخامس والعشرين من شهر تشرين الأول من العام الحالي، وذلك لتحقيق العدالة في توزيع الحقوق والامتيازات للشهداء من ضحايا التظاهرات وتكريما وإنصافا لهم، ولغرض إيصال الحقوق لذويهم.

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