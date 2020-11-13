بايدن يفكر بتعيين كلينتون سفيرة للولايات المتحدة في الأمم المتحدة

2020/11/13 | 15:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت تقارير أميركية عن نية الرئيس المنتخب جو بايدن، تعيين وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون سفيرة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة.

صحيفة الواشنطن بوست نقلت عن شخص مطلع على ملف التعيينات قوله، إن بايدن يفكر بإسناد المنصب لكلينتون، مبينا ان بايدن يعتبر تعيينها ضروريا في مرحلة ما بعد ترمب، لأن ذلك سيعيد مكانة وموقع الولايات المتحدة وعلاقاتها مع بلدان العالم والمجتمع الدولي.

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