صناديق الأسهم العالمية تجذب تدفقات قياسية بقيمة 44.5 مليار دولار

2020/11/13 | 15:43 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: جذبت صناديق الأسهم العالمية تدفقات نقدية قياسية في أسبوع مزدحم تضمن فوز جو بايدن بالرئاسة الأمريكية والنتائج الواعدة للقاح كورونا.

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