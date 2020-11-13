الرئيس العراقي: قانون العجز المالي أُقر بغياب التوافق الوطني

2020/11/13 | 15:43 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الجمعة، أن قانون العجز المالي أُقر بغياب التوافق الوطني.وأشار صالح إلى أن إقرار قانون تمويل العجز المالي كان ضرورياً لتأمين رواتب الموظفين للأشهر الثلاثة المقبلة، وإن كان الاقتراض ليس حلاً مستداماً، …

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