قحطان جثير يشيد بأداء منتخب شباب العراق في المباراة مع قطر

2020/11/13 | 15:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكدَ مدرب المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم قحطان جثير، الجمعة، أن المباراة أمام منتخب شباب قطر كانت جيدة بالنسبة لأداء اللاعبين، قياساً بفترة الغياب والابتعاد عن المباريات الرسمية بسبب جائحة فيروس كورونا. وقالَ جثير في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (13 تشرين الثاني 2020)، إن "مباراة أمس الودية أمام منتخب قطر كانت ايجابية بالنسبة لنا رغم التعادل السلبي وتشخيص بعض الاخطاء، وهذا شيء متوقع بسبب ابتعاد اللاعبين عن المباريات مع المنتخب، وكذلك حتى مع الاندية التي يلعبون لها" مضيفاً "سنعالج الأخطاء التي حصلت في المباراة الأولى خلال المباراة الودية الثانية بعد غد الأحد".

وأشارَ مدرب المنتخب الوطني للشباب إلى أن "المباريات الودية مهمة بالنسبة لنا، قبل الذهاب إلى بطولة آسيا تحت 19 عاما، المباريات ستساعدنا على رفع نسق التحضيرات من خلال انسجام اللاعبين ورفع الجاهزية البدنية والفنية، خصوصاً مع انضمام المغتربين لقائمة المنتخب، والآن هم بحاجة إلى مباريات عديدة للتناغم مع المجموعة".

وأضافَ جثير "سنخوض المباراة الثانية خلال معسكر قطر، ونأمل خوض عدد من المباريات الودية مع المنتخبات المشاركة في البطولة الآسيوية، لكي نذهب إلى أوزبكستان ونحن على أتم الجاهزية".

وأشادَ "بالمدعوين حديثاً للمنتخب، وهم كل من كاردو كامران والحارس نديم نادر، بعد المستوى الجيد أمام منتخب قطر"، مؤكداً أنهما "لاعبان ملتزمان داخل الملعب وخارجه، والانطباع الأول كان جيداً فنياً، ونأمل مشاركة اللاعب متين ديار في مباراة قطر الثانية لكونه وصل في ساعة متأخرة من فجر الجمعة وسيدخل الوحدات التدريبية مع اللاعبين مساء اليوم".

وتابع، "أتمنى إنهاء أوراق اللاعبين المغتربين الثلاثة الذين لم تكتمل أوراقهم الإدارية لغاية هذه اللحظة، وهم كل من علي باسل الموسوي المحترف مع كوبنهاكن الدنماركي، وأيسن إسحاق لاعب ملبورن فيكتوريا الاسترالي، وأمين نوفل الدخيل لاعب نادي ستاندرليج البلجيكي تحت 19 عاما، لكي يلتحقوا مع المنتخب خلال الفترة المقبلة".

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