الجوية تسمي مدرب منتخبها العسكري

2020/11/13 | 15:51 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} سمى قسم التدريب الجوي – الالعاب اللاعب السابق فلاح جاهد مدربا لمنتخب القوة الجوية العسكري بكرة القدم والعميد محمد سعيد مشرفا لقيادته في الاستحقاقات المقبلة.

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