ألمانيا تصنف السويد وكندا مناطق خطورة بسبب كورونا

2020/11/13 | 15:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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بسبب تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا، صنفت الحكومة الألمانية السويد وكندا منطقتي خطورة، اعتباراً من يوم الأحد المقبل.

بالإضافة إلى ذلك، تم إضافة مناطق في اليونان وبريطانيا والنرويج ولاتفيا وإستونيا وأراض فرنسية خارج البر الرئيسي إلى قائمة المخاطر التي حدثها معهد “روبرت كوخ” الألماني لمكافحة الأمراض اليوم الجمعة.

وفي المقابل، تم حذف منطقة في فنلندا مرة أخرى، لتصبح الدولة الاسكندنافية هي الوحيدة في أوروبا التي لا توجد بها مناطق خطورة.

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