“فادي”، فتى جمع بين الدراسة والشعر الشعبي ومعاناة النزوح

2020/11/13 | 15:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – ذياب غانم “ابواب الخيم اصبحت نقطة البداية للكثير من المواهب بين النازحين الايزيديين في اقليم كردستان العراق، فصدمة الإبادة لا زالت تأخذ صداها في اذهان اشبالها، لا زالت شنكال منبعا للفن، يخرج منها الشعراء والفنانين” بهذه الكلمات بدء فادي يسرد قصته لــ “ايزيدي24”.يحمل كلماته ويجمع شعوره ليظهرها في اطار الشعر الشعبي …

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