تكرر مرتين في 2020.. لماذا يخشى الناس يوم الجمعة 13?

2020/11/13 | 15:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يصادف اليوم الجمعة أنه يحمل تاريخ 13 نوفمبر، ولكن المشكلة ليست في نوفمبر، بل بالرقم 13 ويوم الجمعة عند الكثير من المتشائمين في أميركا والغرب.

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