لماذا أصيب المصريون ب”متلازمة جينوفيز“؟ - ياسين المصري

2020/11/13 | 15:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ياسين_المصري في دراسة أجراها عالم النفس الأمريكي جيمس كوان James A.



Coan الأستاذ في جامعة أريزونا، جاء أن من الصفات الأساسية التي تميزنا كبشر قدرتنا الفطرية على وضع أنفسنا مكان الآخرين، فأدمغتنا مصممة بحيث نتعاطف مع الأشخاص القريبين منَّا، إذ نشعر أن مُصابَهم مصابُنا، ونتعاطف معهم عندما يهددهم أي خطر.



فالإنسان بطبيعته يشعر بالسعادة إذا قدَّم المساعدة لشخص يحتاجها، وفي نفس الوقت فإن التعاطف وتقديم المساعدة لغير ......





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