ما هو أغلى اليوم؟... الحياة؟... أم النظام الرأسمالي العالمي؟؟؟!!!... - غسان صابور

2020/11/13 | 15:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#غسان_صابور مـا هـو أغلى اليوم؟...



الـحـيــاة؟...



أم النظام الاقتصادي الرأسمالي العالمي؟؟؟!!!...بعديد من الدول الأوروبية اليوم..



وبالتهديدات الإعلامية من مؤسسات الإعلام والتجارة والمال والاقتصاد المشتركة...



بعودة مرعبة شديدة لوباء الكوفيد..



أو بقية التسميات المرعبة القاتلة للكورونا..



قررت السلطات اليمينية وغيرها من سلطات العولمة العالمية, والتي تتحرك ضد أي استقلال داخلي ذاتي بالقرار...



غربلة كل المواطنات ......





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