برشلونة يكافئ ميسي بـ 33 مليون يورو مقابل ولائه للنادي

2020/11/13 | 15:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

يستعد نادي برشلونة الإسباني لدفع 33 مليون يورو الصيف المقبل للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قيمة الجزء الثاني من مكافأة الولاء التى شملها العقد الجديد الذي وقعه البرغوث فى 2017، وكان قد حصل على نصف المكافأة فى شباط الماضي، وتقدر قيمتها بـ 66 مليون يورو.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن "النجم ليونيل ميسي سيحصل على مكافأة قيمتها 33 مليون يورو الصيف المقبل، مقابل ولائه للنادي، ولم يكن البرغوث أول من يحصل على مكافأة ولاء للاعبين، حيث حصل عليها تشافي وإنييستا سابقًا، بينما رفض لاعبون آخرون من بينهم بويول فرصة جنى المزيد من الأموال من قبل النادي".

وكان ميسي سيتخلى عن مكافأة الولاء فى حال غادر النادي الصيف الماضي، ولكن بعد تغيير رأيه وبقائه فى صفوف الفريق الكتالوني سيحصل على الجزء المتبقي من المكافأة.

يذكر أن البرغوث حصل على مكافأة تجديد ضخمة قدرها 100 مليون يورو عندما وقع ميسي لتجديد عقده قبل 3 سنوات تم دفعها على اقساط خلال فترة عقده.

ويأتي مبلغ 33 مليون يورو المُستحق لميسي في وقت سيء جدًا لرشلونة حيث ما زال النادي يتفاوض مع اللاعبين بشأن تخفيض الأجور، لحل الأزمة المالية التي تهدد النادي بالإفلاس إذا ما لم يوافق اللاعبين على تخفيض رواتبهم قبل شباط المقبل.

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