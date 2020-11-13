2020/11/13 | 16:02 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 12 دقیقة

221 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

اكدت لجنة الخدمات والاعمار النيابية، الجمعة، ان أغلب المنافذ الحدودية في العراق "سائبة"، مشيرة الى ان الاجراءات المتخذة من قبل رئيس الوزراء في المنافذ كانت في "القشور ولم تمس اللب".

وقال عضو اللجنة، برهان المعموري، في بيان له، اليوم (13 تشرين الثاني 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، أن "أغلب المنافذ الحدودية ما زالت سائبة ولو كانت بيد أمينة لغطت واردتها العجز المالي الحاصل في خزينة الدولة"، مؤكدا أن "شبهات الفساد مازالت تشهد انتعاشا في معظم المنافذ الحدودية".

وأضاف، أن "العراق بلد زراعي بنسبة 70% من أراضيه، إلا أن الاستيراد العشوائي وضعف الرقابة الحكومية على المنافذ كان السبب الرئيس لتردي الواقع الزراعي في البلد".

وأوضح، أن "غياب السيطرة على الحدود وعدم حماية المنتج المحلي دفع الكثير من الفلاحين إلى ترك أراضيهم الزراعية، وأن أغلبهم أصبحوا اليوم يبحثون عن وظيفة في الدولة لسد رمق العيش".

واشار الى، أن "شبهات الفساد في المنافذ كبيرة وعلى الرغم من كل الاجراءات إلا إن التهريب ما زال موجودا، وأن التغيير الذي أجراه رئيس مجلس الوزراء في المنافذ الحدودية كان في القشور ولم يمس اللب".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعمار النيابية: منافذنا الحدودية سائبة واجراءات الكاظمي لم تمس ''اللب'') نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعمار النيابية: منافذنا الحدودية سائبة واجراءات الكاظمي لم تمس ''اللب'') من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).