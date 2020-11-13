صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات  الـ 547 المسجلة اليوم بكورونا

وقال الساعدي في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 547 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي
279 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية
قطاع الرصافة 49 حالة
قطاع البلديات الثاني 12 حالة
. قطاع الشعب 20 حالة
قطاع الاعظمية 13 حالة
قطاع الصدر 11 حالة
قطاع الاستقلال 77 حالة
قطاع بغداد جديدة 63 حالة
قطاع النهروان 15 حالة
قطاع البلديات الاول 19
– 268 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية
مدينة الصدر 41 حالات محلة , 534 , 565 , 562, 552 الاورفلي , الجوادر , جميلة , الحبيبية كيارة , قطاعات 34, , 521 .
565 .
قطاع
الاعظمية 37 حالة محلة 323, 314, 316.314, 312, 317 , الكم , 310 , 332 , 318
الشعب 11 حالة محلة 317, 337
حي البساتين , حي اور .331 , 329 , 333 , 345 , 341
البلديات 9 حالات محلة .
734 , 722 , الزراعي , 771 ,
شارع فلسطين 12 حالة محلة 505, 503 , 506 , ,502 , 504 ,
الامين 9 حالات محلة, , 733 , , 741 , 721 . 745,743
بغداد جديدة 9 حالات محلة 701
, 709 706 , 704
الزعفرانية 19 حالة محلة , 958 , شارع المعهد , 959 الزراعي , 949 , 955 , اربع شوارع ,
المدائن 13 حالة , جسر ديالى , حي الوحدة ,الوردية , حي الرشيد
, 904 , 905 , , 906 , 909 ,
الكرادة 11 حالة محلة 903, 905
حي تونس 4 حالات محلة .
302 , 301 , 303
العبيدي 8 حالات محلة , , 762 ,765 , 764 , الزراعي .769
الحسينية 11 حالة محلة 222, 215 , 207 , 209 , 214 , 205
البنوك 8 حالات محلة 321 , الزراعي , 315
الطالبية3 حالات محلة 322, 332, 321
المشتل 7 حالات محلة 771, 767, 751,
حي القاهرة8 حالات محلة 311, 309, 313, 318
المعامل 3 حالات محلة 799 , 796
.
714 , 712, 719, 718,710 زيونة 7 حالات محلة 716,
الغدير 3 حالات
الغزالية 4 حالات محلة 681 ,
حي المثنى 3 حالات , 710 , 703 , 719
باب الشيخ حالة واحدة محلة 129
الدورة 4 حالات محلة 834
شارع السعدون 4 حالات محلة 101
الجادرية5حالات محلة 923, 911
الطالبية7 حالات محلة 322, 332, 321
الصليخ 6 حالات محلة 304, 32
الغدير حالة واحدة محلة 706
الفحامة حالة واحدة
واضاف الساعدي انه “تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 66937 توفي منهم 1382 للاسف فيما اكتسب الشفاء 60502حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 5053”.
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