صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات  الـ 547 المسجلة اليوم بكورونا


صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات  الـ 547 المسجلة اليوم بكورونا
2020/11/13 | 16:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الجمعة، عن تسجيل 547 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 279 خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقال الساعدي في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 547 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي

279 حالة خلال الرصد الوبائي  للقطاعات الصحية

قطاع الرصافة 49 حالة     

قطاع البلديات الثاني 12 حالة

.  قطاع الشعب 20 حالة

قطاع الاعظمية 13 حالة

قطاع الصدر 11 حالة

قطاع الاستقلال 77 حالة

قطاع بغداد جديدة 63 حالة

قطاع النهروان 15 حالة

قطاع البلديات الاول 19

–    268 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

 مدينة الصدر 41 حالات محلة  , 534  , 565 , 562,  552  الاورفلي , الجوادر , جميلة , الحبيبية   كيارة  , قطاعات  34, , 521 .

565 .

قطاع

 الاعظمية 37 حالة  محلة 323, 314, 316.314,  312, 317 , الكم , 310 , 332 , 318

 الشعب 11  حالة  محلة 317, 337

حي البساتين , حي اور .331 ,  329 , 333 , 345 , 341

 البلديات  9 حالات محلة .

734 , 722  , الزراعي , 771 ,  

 شارع فلسطين 12  حالة  محلة 505, 503 , 506 ,   ,502  , 504 ,

الامين 9 حالات محلة, , 733 ,  , 741 , 721 .  745,743

 بغداد جديدة  9 حالات   محلة 701

, 709 706 , 704

الزعفرانية  19 حالة  محلة   , 958 ,  شارع المعهد ,  959  الزراعي , 949 , 955 , اربع شوارع , 

المدائن 13 حالة , جسر ديالى , حي الوحدة ,الوردية  , حي الرشيد   

 , 904 , 905 ,  , 906 , 909 ,   

الكرادة 11 حالة  محلة 903, 905

حي تونس 4 حالات محلة .

302 , 301 , 303

العبيدي  8 حالات محلة ,  , 762 ,765 , 764 ,  الزراعي .769 

  الحسينية 11 حالة محلة 222, 215 , 207 , 209 , 214 , 205   

البنوك 8 حالات محلة 321 , الزراعي , 315

  الطالبية3 حالات محلة 322, 332, 321 

  المشتل 7 حالات محلة 771, 767, 751,

حي القاهرة8 حالات محلة 311, 309, 313, 318 

المعامل 3 حالات محلة 799 , 796

 .

714  ,  712, 719,  718,710  زيونة 7  حالات محلة 716,

الغدير 3 حالات

الغزالية 4 حالات محلة 681 , 

حي المثنى 3 حالات , 710 , 703 , 719

باب الشيخ حالة واحدة محلة 129 

الدورة 4 حالات محلة 834

شارع السعدون 4 حالات محلة 101

الجادرية5حالات محلة 923, 911     

الطالبية7 حالات محلة 322, 332, 321

  الصليخ 6 حالات محلة 304, 32

  الغدير حالة واحدة محلة 706

  الفحامة حالة واحدة        

واضاف الساعدي انه “تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات  ارتفع الى 66937 توفي منهم 1382 للاسف  فيما اكتسب الشفاء 60502حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 5053”.

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