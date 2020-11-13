صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات  الـ 547 المسجلة اليوم بكورونا

2020/11/13 | 16:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الجمعة، عن تسجيل 547 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 279 خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقال الساعدي في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 547 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي

279 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع الرصافة 49 حالة

قطاع البلديات الثاني 12 حالة

. قطاع الشعب 20 حالة

قطاع الاعظمية 13 حالة

قطاع الصدر 11 حالة

قطاع الاستقلال 77 حالة

قطاع بغداد جديدة 63 حالة

قطاع النهروان 15 حالة

قطاع البلديات الاول 19

– 268 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

مدينة الصدر 41 حالات محلة , 534 , 565 , 562, 552 الاورفلي , الجوادر , جميلة , الحبيبية كيارة , قطاعات 34, , 521 .



565 .



قطاع

الاعظمية 37 حالة محلة 323, 314, 316.314, 312, 317 , الكم , 310 , 332 , 318

الشعب 11 حالة محلة 317, 337

حي البساتين , حي اور .331 , 329 , 333 , 345 , 341

البلديات 9 حالات محلة .



734 , 722 , الزراعي , 771 ,

شارع فلسطين 12 حالة محلة 505, 503 , 506 , ,502 , 504 ,

الامين 9 حالات محلة, , 733 , , 741 , 721 . 745,743

بغداد جديدة 9 حالات محلة 701

, 709 706 , 704

الزعفرانية 19 حالة محلة , 958 , شارع المعهد , 959 الزراعي , 949 , 955 , اربع شوارع ,

المدائن 13 حالة , جسر ديالى , حي الوحدة ,الوردية , حي الرشيد

, 904 , 905 , , 906 , 909 ,

الكرادة 11 حالة محلة 903, 905

حي تونس 4 حالات محلة .



302 , 301 , 303

العبيدي 8 حالات محلة , , 762 ,765 , 764 , الزراعي .769

الحسينية 11 حالة محلة 222, 215 , 207 , 209 , 214 , 205

البنوك 8 حالات محلة 321 , الزراعي , 315

الطالبية3 حالات محلة 322, 332, 321

المشتل 7 حالات محلة 771, 767, 751,

حي القاهرة8 حالات محلة 311, 309, 313, 318

المعامل 3 حالات محلة 799 , 796

.



714 , 712, 719, 718,710 زيونة 7 حالات محلة 716,

الغدير 3 حالات

الغزالية 4 حالات محلة 681 ,

حي المثنى 3 حالات , 710 , 703 , 719

باب الشيخ حالة واحدة محلة 129

الدورة 4 حالات محلة 834

شارع السعدون 4 حالات محلة 101

الجادرية5حالات محلة 923, 911

الطالبية7 حالات محلة 322, 332, 321

الصليخ 6 حالات محلة 304, 32

الغدير حالة واحدة محلة 706

الفحامة حالة واحدة

واضاف الساعدي انه “تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 66937 توفي منهم 1382 للاسف فيما اكتسب الشفاء 60502حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 5053”.

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