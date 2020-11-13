2020/11/13 | 16:15 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأعلنت وزارة الصحة والبيئة، الموقف الوبائي الخاص بفيروس كورونا.

وسجلت الصحة 2690 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما بلغت حالات الشفاء 2628 حالة، بينما توفي 48 في عدة محافظات.

اقرأ/ي أيضًا:

أزمة جائحة..



عشرات الضحايا وآلاف الإصابات الجديدة

"كورونا" يفتك بالعشرات..



قفزة جديدة لحصيلة الإصابات في العراق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حصيلة الإصابات بفيروس كورونا تتجاوز 514 ألفًا) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حصيلة الإصابات بفيروس كورونا تتجاوز 514 ألفًا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).