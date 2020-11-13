توضيح من البرلمان: لا ’خلاف’ بين الحلبوسي وبشير حداد في جلسة قانون الاقتراض

2020/11/13 | 16:15 - المصدر: وكالة ناس

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تناقلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي معلومات مغلوطة وغير صحيحة بشأن مداخلة السيد نائب رئيس مجلس النواب د.بشير حداد في جلسة فجر يوم الخميس ١٢/١١/٢٠٢٠ والتي تم التصويت فيها على قانون تمويل العجز المالي وموقف السيد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي حيال ذلك.

وتود الدائرة الإعلامية في مجلس النواب ان تبين للرأي العام ان السيد رئيس مجلس النواب اعطى دور للسيد نائب رئيس المجلس للمداخلة بكل تقدير واحترام التي اكد فيها د.بشير حداد على ضرورة رص الصفوف وتوحيد المواقف واعطاء الفرصة لمفاوضي اقليم كردستان للوصول الى بغداد والاتفاق على ما مختلف عليه في الفقرة الواردة في قانون تمويل العجز المالي.

وتنفي الدائرة الإعلامية جملة وتفصيلاً وجود اي تشنج بين السيدين رئيس المجلس محمد الحلبوسي ونائب رئيس المجلس د.بشير حداد وجرى الامر بصورة طبيعية جداً داخل قبة المجلس، بل ان السيد رئيس المجلس عندما طالب السادة النواب بالتريث ساعات محدوده اقسم بالله العظيم ان الكتل الكردستانية اذا ما خرجت من قاعة المجلس فسوف لن تعود مرة اخرى وكما يتبين من تسجيل الجلسة المنشور على قناة اليوتيوب الخاصة بالدائرة الاعلامية.

الدائرة الإعلامية

مجلس النواب

١٣-تشرين الثاني-٢٠٢٠

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