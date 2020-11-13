البرلمان يصدر توضيحا بشان مداخلة الحداد في جلسة الخميس الماضي

2020/11/13 | 16:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اصدرت الدائرة الاعلامية في مجلس النواب، اليوم الجمعة، توضيحاً بشأن مداخلة نائب رئيس مجلس النواب بشير حداد في جلسة فجر يوم الخميس الماضي، نافية وجود اي تشنج بين رئيس المجلس محمد الحلبوسي ونائب رئيس المجلس بشير حداد.

وقالت الدائرة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، “تناقلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي معلومات مغلوطة وغير صحيحة بشأن مداخلة نائب رئيس مجلس النواب بشير حداد في جلسة فجر يوم الخميس ١٢/١١/٢٠٢٠، والتي تم التصويت فيها على قانون تمويل العجز المالي وموقف رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي حيال ذلك”.

واوضحت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب انها “تود ان تبين للرأي العام ان رئيس مجلس النواب اعطى دور الى نائب رئيس المجلس للمداخلة بكل تقدير واحترام التي اكد فيها بشير حداد على ضرورة رص الصفوف وتوحيد المواقف واعطاء الفرصة لمفاوضي اقليم كردستان للوصول الى بغداد والاتفاق على ما مختلف عليه في الفقرة الواردة في قانون تمويل العجز المالي”.

ونفت الدائرة الإعلامية جملة وتفصيلاً، “وجود اي تشنج بين رئيس المجلس محمد الحلبوسي ونائب رئيس المجلس بشير حداد وجرى الامر بصورة طبيعية جداً داخل قبة المجلس”، مشددة على ان “رئيس المجلس عندما طالب النواب بالتريث ساعات محدوده اقسم بالله العظيم ان الكتل الكردستانية اذا ما خرجت من قاعة المجلس فسوف لن تعود مرة اخرى وكما يتبين من تسجيل الجلسة المنشور على قناة اليوتيوب الخاصة بالدائرة الاعلامية”.

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