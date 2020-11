ادارة نادي القوة الجوية تسمي شقيق رئيس النادي اللاعب السابق فلاح جاهد مدربا لمنتخب القوة الجوية العسكري

2020/11/13 | 16:20 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المكتب الاعلامي لنادي القوة الجوية الرياضي سمى قسم التدريب الجوي – الالعاب اللاعب السابق فلاح جاهد مدربا لمنتخب القوة الجوية العسكري بكرة القدم والعميد محمد سعيدمشرفا لقيادته في الاستحقاقات المقبلة.وأكد جاهد أنه “سعيد بهذه التسمية حيث تنتظر المنتخب العسكري مشاركة على الصعيد المحلي ، لافتا إلى أن “الفرصة ستكون موجودةلدى جميع اللاعبين المتواجدين في

