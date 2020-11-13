جثير يقيم أداء المغتربين أمام قطر ويعد بمعالجة الأخطاء

2020/11/13 | 16:22 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكدَ مدرب المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم، قحطان جثير، أن المباراة أمام منتخب شباب قطر كانت جيدة بالنسبة لأداء اللاعبين، قياساً بفترة الغياب والابتعاد عن المباريات الرسمية بسبب جائحة فيروس كورونا.

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