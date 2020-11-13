الأمن النيابية تكشف تفاصيل قانون كلية القوة الجوية وشروط القبول والامتيازات

2020/11/13 | 16:22 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية سعد مايع الحلفي عن تفاصيل قانون كلية القوة الجوية ، مستعرضاً الهدف من تشريعه وشروط القبول ومدة الدراسة والامتيازات التي يحصل عليها الطالب خلال مدة الدراسة وما بعد التخرج.

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