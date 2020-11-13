الجيش العراقي يعلن الرد على منفذي هجوم الرضوانية الدامي

2020/11/13 | 16:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت السلطات العراقية، الجمعة، إنها تمكنت من قتل المجموعة المسؤولة عن تنفيذ هجوم دموي غربي بغداد الأسبوع الماضي أسفر عن مقتل 11 شخصا بينهم عناصر أمن.

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