2020/11/13 | 16:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انجزنا جميع الاجراءات الامنية لفتح منفذ عرعر الحدوديالشمري: لم نتفق حتى الان على مناورات عسكرية مع الجانب السعوديالشمري: التعاون العسكري مع مصر والاردن حاليا يقتصر على التدريب

الشمري: نتائج التحقيق بجريمتي الفرحاتية والخيلانية اكتملت ولدينا اجراءات على الارضالشمري: الجيش العراقي يحتاج الى تقنيات حديثة وهو ما يتم العمل عليه الانالشمري: القائد العام وجه بالتسليح بالتقنيات الحديثة كالطائرات المسيرة والرادارات وتنمية قدرات السلاح الجويالشمري: مهمة الجيش حفظ الحدود الدولية وتأمين البنى التحتية واسناد عمليات مكافحة الارهابالشمري: القوات الاميركية في العراق دورها يقتصر على الاستطلاع والاسناد الجوي والتدريب والتسليح ولا توجد قوات بريةالشمري: القوات الاجنبية ضمن التحالف الدولي موجودة بموقعين فقط الاول في اربيل والثاني في قاعدة عين الاسدالشمري: طائرات الأف 16 لم تتوقف ونسبة جهوزيتها لتنفيذ الضربات ضد اوكار الارهاب عالية جداالشمري: مهام مركز التنسيق المشترك مع الاقليم سيشمل تبادل التخطيط للعمليات العسكرية بالاضافة الى تبادل المعلوماتالشمري: حماية مراكز المدن في سنجار مسؤولية الشرطة وجهاز الامن الوطني حصراً وخارجها مسؤولية الجيش العراقي فقطالشمري: الملف الامني في العاصمة مسؤولية قيادة عمليات بغداد وهناك خطط لاستبدال الجيش بقطعات من الشرطة الاتحاديةالشمري: قيادة العمليات المشتركة لديها خطط استراتيجية لملاحقة فلول داعش في بعض المحافظاتالشمري: مساع لاعادة النازحين في القرى المهجورة بمحافظتي ديالى وكركوكالشمري: الحشد الشعبي جزء من المؤسسة العسكرية ويأتمر بالخطط والعمليات المشتركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب قائد العمليات المشتركة: نتائج التحقيق بجريمتي الفرحاتية والخيلانية اكتملت ولدينا اجراءات على الارض- عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب قائد العمليات المشتركة: نتائج التحقيق بجريمتي الفرحاتية والخيلانية اكتملت ولدينا اجراءات على الارض- عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).