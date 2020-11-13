العمليات المشتركة: لم نتفق حتى الآن على اجراء مناورات عسكرية مع الجانب السعودي

2020/11/13 | 16:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قال نائب قائد العمليات المشتركة الفريق عبد الامير الشمري، الجمعة، انه لم نتفق حتى الآن على اجراء مناورات عسكرية مع الجانب السعودي.

وذكر الشمري في تصريح تابعته (بغداد اليوم)، "انجزنا جميع الاجراءات الامنية لفتح منفذ عرعر الحدودي، ولم نتفق حتى الان على مناورات عسكرية مع الجانب السعودي".واضاف، ان "التعاون العسكري مع مصر والاردن حاليا يقتصر على التدريب ونتائج التحقيق بجريمتي الفرحاتية والخيلانية اكتملت ولدينا اجراءات على الارض".

وتابع الشمري ان "الجيش العراقي يحتاج الى تقنيات حديثة وهو ما يتم العمل عليه الان، والقائد العام وجه بالتسليح بالتقنيات الحديثة كالطائرات المسيرة والرادارات وتنمية قدرات السلاح الجوي، وان مهمة الجيش حفظ الحدود الدولية وتأمين البنى التحتية واسناد عمليات مكافحة الارهاب".

ولقت الشمري الى ان "القوات الاميركية في العراق دورها يقتصر على الاستطلاع والاسناد الجوي والتدريب والتسليح ولا توجد قوات برية، والقوات الاجنبية ضمن التحالف الدولي موجودة بموقعين فقط الاول في اربيل والثاني في قاعدة عين الاسد".

وقال ان "طائرات الأف 16 لم تتوقف ونسبة جهوزيتها لتنفيذ الضربات ضد اوكار الارهاب عالية جدا، ومهام مركز التنسيق المشترك مع الاقليم سيشمل تبادل التخطيط للعمليات العسكرية بالاضافة الى تبادل المعلومات".وأكد الشمري ان "الحشد الشعبي جزء من المؤسسة العسكرية ويأتمر بالخطط والعمليات المشتركة".

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