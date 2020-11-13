الانبار تستعين بكاميرات مراقبة والمطبات في الطرق الرئيسية والفرعية للحد من الحوادث المرورية

2020/11/13 | 16:29 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار ..

اعلن معاون مدير دائرة بلدية قضاء الفلوجة للشؤون الخدمات محمد شكر الدليمي ، الجمعة، عن وضع كاميرات مراقبة ومطبات اصطناعية للحد من الحوادث المرورية في مدينة الفلوجة .وقال الدليمي في تصريح لوكالة الـ/ المعلومة/ ان ” دائرة بلدية الفلوجة وبالتنسيق مع مديرية مرور المدينة ، وضعت مطبات اصطناعية وكاميرات مراقبة في الشوارع الرئيسية والفرعية للحد من الحوادث المرورية التي سجلت ارتفاع ملحوظ نتيجة السرعة الجنونية من قبل بعض سائقي المركبات “.واضاف ان” وضع كاميرات مراقبة من قبل دائرة مرور الانبار في الطرق الرئيسية والفرعية لمحاسبة سائقي المركبات في حال تجاوزهم السرعة المحددة ، مبينا ان” تسجيل حوادث مروية ناجم عن قيام الدوائر البلدية بإعادة اعمار وتأهيل شبكة الطرق واكساءها ساهم في تشجيع بعض سائقي المركبات على السير بشكل جنوني ، موضحا ان” بعض من سائقي المركبات يقومون بتنظيم سباق غير قانوني في شوارع محيط مدينة الفلوجة ما دعا الجهات المعنية الى اعادة هذه الخطة التي تهدف الى الحد من الحوادث المرورية “.



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