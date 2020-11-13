اصابات كورونا تتجاوز 53 مليونا واعداد المتعافين تقترب من الـ 37 مليون

2020/11/13 | 16:33 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

ارتفعت اعداد المصابين بفيروس كورونا في العالم، الجمعة، الى اكثر من 53 مليون اصابة، فيما لازالت الولايات المتحدة في المركز الاول بأكثر من 10 ملايين اصابة.

وذكر موقع "worldometer" المتخصص في رصد إصابات ووفيات فيرو حول العالم، اليوم (13 تشرين الثاني 2020)، ان "المعطيات تشير الى أن إجمالي الإصابات حول العالم بلغ 53 مليونا وألفين و176 حالة، وحافظت الولايات المتحدة على صدارة دول العالم من حيث عدد الإصابات بـ10 ملايين و839 ألفا و269 إصابة".

واضاف، ان "الهند جاءت في المركز الثاني بـ 8 ملايين و727 ألفا و900 إصابة، ثم البرازيل بـ 5 ملايين و779 ألفا و383، وفرنسا بمليون و898 ألفا و710، وروسيا بمليون و858 ألفا 568، وإسبانيا بمليون و484 ألفا و868".

وبعد ذلك جاءت بريطانيا بمليون و290 ألفا و195 إصابة، بعدها الأرجنتين بمليون و273 ألفا و356، ثم كولومبيا بمليون و165 ألفا و326، وإيطاليا بمليون و66 ألفا و401.

واوضح، ان "إجمالي الوفيات في العالم بأسره بلغ مليونا و297 ألفا و475 حالة، فيما سجل إجمالي المتعافين 36 مليونا و922 ألفا و181 متعاف.

ا.ح

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