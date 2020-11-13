نواب يطالبون الحلبوسي بتشكيل لجنة برلمانية لإيجاد حل جذري للمشكلات بين بغداد وأربيل

2020/11/13 | 16:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- طالب النواب مزاحم التميمي، عدنان الزرفي، محمد صاحب الدراجي، ومحمد شياع السوداني، الجمعة، رئاسة مجلس النواب بتشكيل لجنة برلمانية لإيجاد حل جذري للمشكلات الأساس بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان.وقال النواب الأربعة، في بيان مشترك تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني” نسخة منه، إنه “بعد مخاض عسير في ظلِّ ظروفٍ صعبةٍ وبعدَ […]

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