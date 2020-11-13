فلاح جاهد مدرباً لمنتخب القوة الجوية العسكري

2020/11/13 | 16:36 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

سمى قسم التدريب الجوي – الالعاب اللاعب السابق فلاح جاهد مدربا لمنتخب القوة الجوية العسكري بكرة القدم والعميد محمد سعيد مشرفا لقيادته في الاستحقاقات المقبلة.

وأكد جاهد في بيان للنادي تلقته ومالة/ المعلومة/ أنه “سعيد بهذه التسمية حيث تنتظر المنتخب العسكري مشاركة على الصعيد المحلي”.

ولقت إلى أن “الفرصة ستكون موجودة لدى جميع اللاعبين المتواجدين في الوحدات العسكرية التابعة لقيادة القوة الجوية عن طريق اجراء الاختبارات التي ستجري يوم الاحد المقبل على ملعب نادي القوة الجوية الرياضي الثاني عند الساعة العاشرة صباحا”.

يذكر أن الكابتن فلاح جاهد سبق وان مثل أندية الجيش واربيل والنجف والكرخ والخطوط واحترف في الدوري العماني.



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