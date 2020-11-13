تعرّف على ميزة

2020/11/13 | 16:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن القائمون على موقع "فيسبوك"، اليوم الجمعة" تطوير خاصية جديدة يتاح استخدامها في رسائل الموقع الاجتماعي وموقع "إنستغرام".

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