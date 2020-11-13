هيأة الحشد الشعبي تعلق على ملف المفسوخة عقودهم

2020/11/13 | 16:53 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} نوهت المديرية العامة للشؤون الإدارية في هيئة الحشد الشعبي إلى عدم وجود لجان إدارية يتعلق عملها بملف المفسوخة عقودهم في الوقت الحالي.

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