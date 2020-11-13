إغلاق مخيم للنازحين غربي العراق

2020/11/13 | 16:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أغلقت السلطات العراقية مخيم المدينة السياحية في الحبانية بغرب العراق، الذي شكل على مدى 5 سنوات مأوى لنازحين عراقيين، قبل أن يتم إفراغه وإغلاقه في 48 ...

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