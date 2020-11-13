مجموعة العشرين تصادق على

2020/11/13 | 17:01 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرباض - مباشر: أعلنت مجموعة العشرين في اجتماع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من الدول الأعضاء، اليوم الجمعة، تمديد مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين حتى يونيو 2021.ونشر الموقع الإلكتروني لرئاسة السعودية مجموعة العشرين البيان الختامي …

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