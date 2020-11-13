محافظ نينوى: أكثر من 100 مشروع لبرنامج الأمم المتحدة في المحافظة

2020/11/13 | 17:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادرجح محافظ نينوى نجم الجبوري، الجمعة، أن تكون الحصة الأكبر من البرنامج الانمائي للمحافظة، فيما أشار إلى وجود أكثر من 100 مشروع للأمم المتحدة داخل المحافظة.

وقال الجبوري إن "برنامج إعادة الاستقرار التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي انعكس ايجابياً على المحافظة التي تضررت في المعارك مع عصابات داعش الإرهابية".

ورجح أن "تكون الحصة الأكبر لمحافظة نينوى، لأنها أكثر تضرراً من بقية المدن المحررة، وما زال أكثر النازحين من المحافظة".

وأضاف: "برنامج الأمم المتحدة وضع أكثر من 100 مشرع داخل المحافظة، وسيكون هنالك تنسيق في ما بيننا، وغلق الثغرات الموجودة".

وأكد أن "الوضع الأمني جيد في هذه المحافظة، والقوات الأمنية والمواطنين يبذلون جهداً كبيراً للحفاظ على استقرار الوضع الأمني".

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