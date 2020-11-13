4 ولايات جمهورية اسهمت في فوز بايدن

2020/11/13 | 17:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اظهرت نتائج الانتخابات الاميركية تمكن الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن من من قلب 4 ولايات عرفت بتأييدها بصورة عامة للجمهوريين ومرشحي الحزب الجمهوري في السباقات الرئاسية السابقة، وانتزاعها من منافسه الرئيس الأميركي، دونالد ترمب.

وفيما يلي نقدم لكم اسماء هذه الولايات:

1- أريزونا (11 صوتا بالمجمع الانتخابي) بعد فرز أصوات 99% من ناخبيها تقدم بايدن على ترمب بنسبة 49.4% مقابل 49.1% وبفارق أصوات 1,668,684 مليون صوت مقابل 1,657,250 مليون صوت لترمب.

2- ويسكنسن (10 أصوات بالمجمع الانتخابي) بعد 99% من الأصوات

تقدم بايدن على ترامب بنسبة 49.4% مقابل 48.8% وبفارق أصوات 1,630,619 مليون صوت مقابل 1,610,073 مليون صوت لترامب.

3- ميشيغان (16 صوتا بالمجمع الانتخابي) بعد فرز أصوات 99% من الناخبين، تقدم بايدن على ترامب بنسبة 50.5% مقابل 47.9% لترامب وبفارق أصوات 2,795,788 مليون صوت لبايدن مقابل 2,647,406 مليون صو ت لترامب.

4- بنسلفانيا (20 صوتا بالمجمع الانتخابي) بعد فرز 99% من الأصوات

تقدم بايدن بنسبة 49.8% مقابل 49.0% لترامب، وبفارق أصوات بلغ 3,396,108 مليون صوت لبايدن مقابل 3,341,382 مليون صوت لترامب.

ا.ح

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