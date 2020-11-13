ديالى :بدء انتشار قوة” النخبة” في ابي صيدا لدرء مخاطر تجدد النزاعات العشائرية

2020/11/13 | 17:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى

كشف مصدر امني رفيع في ديالى، الجمعة، عن انتشار قوة نخبة من الجيش في ناحية ابي صيدا شمال شرق المحافظة.

وقال المصدر في حديث ل/ المعلومة/،ان” فوج الاستطلاع في الفرقة الخامسة للجيش العراقي والتي تعتبر قوة نخبة قتالية بدء الانتشار في ناحية ابي صيدا(30كم شمال شرق بعقوبة) لدرء تجدد النزاعات العشائرية”.

واضاف المصدر،ان” حظر التجوال طبق منذ 5 من مساء يوم امس وتم رفعه 6 صباحا وفق التعليمات الامنية العليا مؤكدا بان وفد امني رفيع من بغداد سيزور ابي صيدا من اجل وضع خارطة طريق تسهم في تصحيح ملفها الامني واعادة الاستقرار وانهاء ملف النزاعات العشائرية التي القت بظلالها على الامن بشكل سلبي واثارت قلق وفزع الاهالي طيلة الاشهر الماضية”.

وكانت ابي صيدا شهدت قبل يومين نزاعات عشائرية محتدمة اثارت قلق الاهالي فيما فرضت القوات الامنية مساء يوم امس حظر للتجوال لاول مرة منذ اشهر لمنع تجدد النزاعات العشائرية”.



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