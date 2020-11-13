إصابات كورونا تسجل معدلاً مرتفعاً في الرصافة… تلامس 67 الفاً خلال 24 ساعة

2020/11/13 | 17:14 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي عن تسجيل 547 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 279 خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقال الساعدي ان “المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 547 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي– 279 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحيةقطاع الرصافة 49 حالةقطاع البلديات الثاني 12 حالة.



قطاع الشعب 20 حالةقطاع الاعظمية 13 حالةقطاع الصدر 11 حالةقطاع الاستقلال 77 حالةقطاع بغداد جديدة 63 حالةقطاع النهروان 15 حالةقطاع البلديات الاول 19– 268 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحيةمدينة الصدر 41 حالات محلة , 534 , 565 , 562, 552 الاورفلي , الجوادر , جميلة , الحبيبية كيارة , قطاعات 34, , 521 .



565 .



قطاع

الاعظمية 37 حالة محلة 323, 314, 316.314, 312, 317 , الكم , 310 , 332 , 318

الشعب 11 حالة محلة 317, 337حي البساتين , حي اور .331 , 329 , 333 , 345 , 341

البلديات 9 حالات محلة .



734 , 722 , الزراعي , 771 ,

شارع فلسطين 12 حالة محلة 505, 503 , 506 , ,502 , 504 ,

الامين 9 حالات محلة, , 733 , , 741 , 721 .



745,743

بغداد جديدة 9 حالات محلة 701, 709 706 , 704الزعفرانية 19 حالة محلة , 958 , شارع المعهد , 959 الزراعي , 949 , 955 , اربع شوارع ,

المدائن 13 حالة , جسر ديالى , حي الوحدة ,الوردية , حي الرشيد, 904 , 905 , , 906 , 909 ,

الكرادة 11 حالة محلة 903, 905حي تونس 4 حالات محلة .



302 , 301 , 303العبيدي 8 حالات محلة , , 762 ,765 , 764 , الزراعي .769الحسينية 11 حالة محلة 222, 215 , 207 , 209 , 214 , 205البنوك 8 حالات محلة 321 , الزراعي , 315الطالبية3 حالات محلة 322, 332, 321المشتل 7 حالات محلة 771, 767, 751,حي القاهرة8 حالات محلة 311, 309, 313, 318المعامل 3 حالات محلة 799 , 796.



714 , 712, 719, 718,710 زيونة 7 حالات محلة 716,الغدير 3 حالاتالغزالية 4 حالات محلة 681 ,حي المثنى 3 حالات , 710 , 703 , 719باب الشيخ حالة واحدة محلة 129الدورة 4 حالات محلة 834• شارع السعدون 4 حالات محلة 101• الجادرية5حالات محلة 923, 911• الطالبية7 حالات محلة 322, 332, 321الصليخ 6 حالات محلة 304, 32الغدير حالة واحدة محلة 706الفحامة حالة واحدةواضاف الساعدي انه “تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 66937 توفي منهم 1382 للاسف فيما اكتسب الشفاء 60502حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 5053”.

الشفاء: 342

الوفيات :1

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