بيان من الحشد الشعبي بشأن إجراءات المفسوخة عقودهم

2020/11/13 | 17:17 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نفت المديرية العام للشؤون الإدارية في هيئة الحشد الشعبي الجمعة، وجود لجان إدارية يتعلق عملها بملف المفسوخة عقودهم في الوقت الحالي. وقالت المديرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (13 تشرين الثاني 2020): "تنوه المديرية العامة للشؤون الإدارية في هيئة الحشد الشعبي إلى عدم وجود لجان إدارية يتعلق عملها بملف المفسوخة عقودهم في الوقت الحالي".

وأضافت، "إننا نتابع الإجراءات بخصوص هذا الأمر و نعمل حسب توجيهات رئاسة هيئة الحشد الشعبي في حال وصولها إلينا، علما ان الأخبار و البيانات الصادرة من المديرية موثوقة من خلال القنوات الرسمية للهيئة حصرا".

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