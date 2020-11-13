برلمانية: لم يتم توثيق كل جرائم داعش بالادلة الى الان

2020/11/13 | 17:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – دهوك كشفت النائب البرلمانية “ريزان شيخ دلير” أنه لم يتم توثيق كل جرائم داعش ولا زال هذا الملف يحتاج الى عمل جاد لتوثيق هذه الجرائم وبالأدلة وان الموضوع قانوني.وطالبت، بــ “تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة عناصر تنظيم داعش الارهابي اللذين ارتكبوا الكثير من الجرائم اللا إنسانية.واكدت، ان “اغلب جرائم إرهابيي داعــش، بسبب …

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