الصحة تصدر ايضاحا بشأن مستشفى النجف {الالماني}

2020/11/13 | 17:24 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اصدرت وزارة الصحة والبيئة ايضاحا بشأن مستشفى النجف {الالماني}تناولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يتحدث عن مستشفى النجف التعليمي (الالماني)".

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