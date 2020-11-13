2020/11/13 | 17:24 - المصدر: الفرات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- {بغداد: الفرات نيوز} اصدرت وزارة الصحة والبيئة ايضاحا بشأن مستشفى النجف {الالماني}تناولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يتحدث عن مستشفى النجف التعليمي (الالماني)".
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تصدر ايضاحا بشأن مستشفى النجف {الالماني}) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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