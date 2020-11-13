كيف مات المريخ؟.. علماء يكشفون السر

2020/11/13 | 17:24 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {منوعات: الفرات نيوز} كشف باحثون بجامعة أريزونا الأميركية في دراسة نشرت نتائجها بمجلة "ساينس" العلمية، أن المريخ لم يكن ميتا كما هو الآن، مشيرين إلى الأسباب التي قادته لوضعه الراهن.

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