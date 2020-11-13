الكون الكمومي أو الكوانتي 9-10 - جواد بشارة

2020/11/13 | 17:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جواد_بشارة أو حكايات الكوانتوم الغرائبية 9فيزياء الكموم تدهشنا دوماً، فحسب دراسة جديدة فإن "الواقع" لا يعتمد على الراصد و جاذبيتها غير واقعية في هذا، كما هو الحال مع العديد من الأشياء الأخرى، بدا أن بورخيس كان ينظر إلى ما وراء الأفق، وفي وقت لاحق، توسعت أدبيات السفر عبر الزمن لتشمل القصص البديلة، والأكوان المتوازية، والخطوط المتفرعة.



من الجداول الزمنية.



كانت هناك مغامرة أخرى تجري بالتوازي في ......





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