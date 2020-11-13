2020/11/13 | 17:31 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وسعت أسعار الذهب مكاسبها عالمياً لأكثر من 19 دولاراً خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع ضعف العملة الأمريكية.، لكنها تتجه لأسوأ أداء أسبوعي منذ أواخر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محدث.. أسعار الذهب توسع مكاسبها عالمياً لأكثر من 19 دولاراً) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محدث.. أسعار الذهب توسع مكاسبها عالمياً لأكثر من 19 دولاراً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).