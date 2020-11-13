بجهود الاتحاد الوطني.. اعادة مهاجرين من مصر الى اقليم كوردستان

2020/11/13 | 17:33 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بجهود الرئيسين المشتركين للاتحاد الوطني الكوردستاني، تمت اعادة عدد من المهاجرين الكورد من مصر الى اقليم كوردستان عبر مطار السليمانية الدولي، حيث حاولوا قصد السواحل الإيطالية عبر المياه الإقليمية التركية الا انهم وقعوا بقبضة خفر السواحل المصري ليتم احتجازهم ولعدة اسابيع في ذلك البلد.

وقال مسؤول مؤسسة (القمة) لشؤون اللاجئين والنازحين اري جلال خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، ان المهاجرين الذين تمت اعادتهم من مصر عددهم 27 مهاجرا.

واضاف جلال، ان قاربا كان يحمل 57 مهاجرا اتجه يوم 18 تشرين الاول 2020 من سواحل تركيا الى السواحل الايطالية، الا انه بعد يومين تعطل القارب وتم انقاذ المهاجرين من قبل خفر السواحل المصرية، حيث حصلت المؤسسة خلال مدة قصيرة على معلومات كاملة عن راكبي القارب.

واشار الى انه بعد الحصول على المعلومات والتواصل مع السفارة العراقية في مصر حول هوية المهاجرين، ولان القارب كان يحمل العلم التركي وسوء العلاقات بين مصر وتركيا، ادى ذلك الى خلق مشاكل للمهاجرين، الا انه وعن طريق الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني لاهور شيخ جنكي، تمكنا من الاتصال مع مكتب علاقات الاتحاد الوطني في مصر واعادة جميع المهاجرين الى اقليم كوردستان.

وقال جلال، ان 25 مهاجرا من اهالي محافظة السليمانية بالاقضية والنواحي، وواحد فقط من اهالي شيلادزي التابعة لمحافظة دهوك.

وبشان الذين هاجروا هذا العام الى خارج البلاد، قال مسؤول مؤسسة (القمة) لشؤون اللاجئين والنازحين، انه مع استئناف الرحلات الجوية والارضية التي توقفت بسبب فايروس كورونا، طالب 32 الف مواطن عراقي بحق اللجوء في اوروبا، غالبيتهم من اهالي اقليم كوردستان، كما توفي خلال تلك المدة 31 مهاجرا من الاقليم والعراق وتم تسليم جثامين 15 الى ذويهم، الا ان ملف 16 لا يزال مفتوحا وتتم متابعتها باستمرار.

وتحدث المهاجرون الذين تمت اعادتهم عبر مطار السليمانية الدولي، انه بعد تعطل قاربهم، تواصلوا من مصر، حيث قام خفر السواحل المصرية بانقاذهم وتم احتجازهم لفترة، الا انه بجهود الاتحاد الوطني الكوردستاني والسفارة والقنصلية العراقية في مصر، تمت اعادة المهاجرين جميعا الى اقليم كوردستان.

PUKmedia خاص

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بجهود الاتحاد الوطني.. اعادة مهاجرين من مصر الى اقليم كوردستان) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بجهود الاتحاد الوطني.. اعادة مهاجرين من مصر الى اقليم كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).